Uni 5° en Chile, Pérez en San Juan y un torneo de playa

Luego de vencer por 2-0 (25-12/25-21) a CAVH, en su debut en la Zona A; y de caer en sets corridos frente a los también locales Taiiu y Esencias, en el gimnasio Fiscal de Punta Arenas, el plantel U21 de Universitario de Río Grande derrotó por 2-1 al Colegio Británico para ubicarse finalmente 5° en la Copa Magallanes de voleibol femenino (todo competidor), que organizaron en forma conjunta el Club Taiiu y la Asociación Regional de Voleibol Magallanes (ARVoMa).

RIO GRANDE.- El título quedó en poder de Esencias, que en el encuentro decisivo superó a Taiiu.

Entretanto, en San Juan comenzarán mañana la Liga Federal Masculina (3° nivel) y Femenina (2° nivel), con la participación de 25 y 22 sextetos, respectivamente. VOLEIBOL. Los planteles de Universitario (5°), Esencias (1° y Taiiu (2°), que jugaron la Copa Magallanes, en el gimnasio Fiscal de Punta Arenas, del viernes 30 al domingo 1°.

En la rama masculina volverá a estar presente Escuela Municipal de Puerto San Julián (Santa Cruz), cuyo plantel integra –por segundo año consecutivo- Ignacio Pérez (Academia Tierra del Fuego Vóley).

En 2025 el central riograndense fue acompañado por Jeremías Sipaila e Iván Coto, concluyendo la formación santacruceña en el puesto 15°, con saldo 3-5 (sets: 11-17), entre 28 elencos. En esa oportunidad, otro riograndense, Braian Ponce quedó 13° con Escuela Madrynense (4-5; 18-15).

Por último, hasta el martes 10 estarán abiertas las inscripciones para el torneo de voleibol playa (duplas mixtas, categoría libre), que organizan Estrella Austral y Cauquenes, con el apoyo de la Asociación de Vóley Río Grande (AVRG) y de la Federación del Voleibol Fueguino (FVF).

El mismo se jugará del jueves 12 al sábado 14 en el Arenero ubicado en Bilbao 1370, con un máximo de 20 parejas (valor de la inscripción: $10.000 por jugador). Auspician Ceero Barberz, Burba.Style, Bicho’s Confecciones, César Mondaca y Autocrédito. ¡VAMOS A LA PLAYA! El torneo que organizan Estrella Austral y Cauquenes la próxima semana.

LIGA FEDERAL MASCULINA 2026

Zona A: ASEBA (San Fernando del Valle de Catamarca), Defensores del Norte (San Fernando del Valle de Catamarca), Náutico (San Pedro/Provincia de Buenos Aires), Escuela Incorporada Mariano Moreno (Grand Bourg, Malvinas Argentinas/Gran Buenos Aires) y Racing (Eduardo Castex/La Pampa). Zona B: Ciudad de Nieva (San Salvador de Jujuy), Defensores de Moreno (Moreno/Gran Buenos Aires), Hispano (San Juan), Pescadores (Gualeguaychú/Entre Ríos) y Escuela Municipal de Puerto San Julián (Santa Cruz). Zona C: Liniers (Bahía Blanca/Provincia de Buenos Aires), Italiano (José Carlos Paz/Gran Buenos Aires), Deportivo Juventud (San Fernando del Valle de Catamarca), SR Vóley Club (San Rafael/Mendoza) y Universidad Nacional de San Juan. Zona D: Ausonia SISMID (San Juan), Escuela Municipal Choique Vóley (Caleta Olivia/Santa Cruz), Once Unidos (Mar del Plata/Provincia de Buenos Aires), Paracao (Paraná/Entre Ríos) y Social Monteros (Monteros/Tucumán). Zona E: Biblioteca Bernardino Rivadavia (Villa María/Córdoba), Club Náutico Sportivo Avellaneda (Rosario/Santa Fe), Escuela Madrynense de Vóley (Puerto Madryn/Chubut), Maipú Vóley (Maipú/Mendoza), Polideportivo Evita (La Rioja) y Selección Argentina U19.

LIGA FEDERAL FEMENINA 2026

Zona 1: Círculo Policial (Mendoza), El Tala (San Francisco/Córdoba), Escuela Municipal de Voleibol (Baradero/Provincia de Buenos Aires), Obras San Juan y Unión Civil y Deportiva San Guillermo (San Guillermo/Santa Fe). Zona 2: Club Juventud Agraria Colón (Colonia Caroya/Córdoba), Once Unidos (Mar del Plata/Provincia de Buenos Aires), Pellegrini Vóley (San Miguel de Tucumán), Unión de Amigas por el Vóley y Universidad Nacional de San Juan. Zona 3: Ausonia SISMID (San Juan), Hispano (San Juan), Club Junín (Junín/Provincia de Buenos Aires), Regatas Santa Fe, Sportivo Manantial (Lules/Tucumán) y Gremio Vóley (Puerto San Julián/Santa Cruz). Zona 4: Citta Deportes (Villa Constitución/Santa Fe), Escuela Municipal Choique Vóley (Caleta Olivia/Santa Cruz), Liniers (Bahía Blanca/Provincia de Buenos Aires), Selección Argentina U17, Unión Personal Civil dee la Nación (UPCN) (San Juan) y Unión Vecina de Trinidad (UVT) (San Juan).