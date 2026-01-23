Una recreativa, los 10 Km., la nocturna y el Medio

La Agrupación Atlética Fin del Mundo (AAFM) organiza el 16° Campeonato Provincial de 10 Kilómetros. La prueba, que se disputa en forma ininterrumpida desde 2011, se realizará el domingo 1° de febrero, en un circuito de 2,50 kilómetros, ubicado en Altos de la Estancia.

RIO GRANDE.- La concentración será a partir de las 9:30, y la partida está prevista para las 10:00. Serán cuatro vueltas en un circuito bastante recto, entregándose parciales a cada 1,25 kilómetros, y clasificación general absoluta, por rama y por categoría de edad.

El valor de la inscripción será de $ 20.000, y los informes se brindan a través del whatsapp (2964) 515886; y en el Facebook Daniel Antonio Menéndez.

Los campeones

En masculino, Pablo Ernaga se impuso en tres ocasiones (en 2015 registró 34:34; 33:03 en 2017 –récord de la prueba-; y 33:42 en 2021), una vez más que el ushuaiense César Ruiz (35:02 en 2011; 34:31 un año después) y el menor Santiago Aramayo (37:25 en 2024, 36:37 doce meses más tarde).

Los otros ocho vencedores fueron los capitalinos Santiago Barrios (37:41 en 2013), Jorge Garrido (37:51 en 2014), Mario Mathieu (36:33 en 2016) y Eduardo Mónaco (37:21 en 2019). Y los locales Antonio Aguilar (40:40 en 2018), Darío Leguiza (39:30 en 2020), Pablo Rodríguez (36:07 en 2022) y Darío Romero (41:15 en 2023).

Las campeonas

En la rama femenina, el listado lo encabeza con holgura Paola Agüero, con seis victorias: en 2011 (44:29), 2012 (47:01), 2014 (46:52), 2015 (47:12), 2016 (48:58) y 2020 (43:15 –récord de la prueba-).

Luisina Nieva se subió dos veces a lo más alto del podio (48:52 en 2013; 47:22 en 2019), y el resto de las ediciones se las adjudicaron sus pares riograndenses Cristina Bustos (46:43 en 2017), Daniela Bayerque (45:01 en 2018), Soledad Pacheco (49:42 en 2022) y Gina Brizuela (49:51 en 2023), y la tolhuinense Beatriz Pintos (44:09 en 2021), la única vencedora visitante.

En las dos últimas ediciones, realizadas en los barrios Vapor Amadeo (2024) y Altos de la Estancia (2025), no hubo mujeres en la línea de largada. Todas las anteriores tuvieron por sede al circuito de la Costanera (4 vueltas de 2,495 km.), con una modificación en 2016 (3 giros de 3,333 km.).

Recreativa

Este domingo 25 (concentración a las 8:00, en Lasserre 744; largada a las 10:00), el CEDyT organiza una prueba recreativa, de 7 km., con inscripción gratuita (quienes deseen pueden acercar un alimento no perecedero, que será donado a un comedor). La actividad se enmarca en el Mes de Concientización sobre la Depresión. Informes: (2964) 400019.

Nocturna

El sábado 21 de febrero, a partir de las 22:30, con partida y llegada en el Parque de los 100 Años, tendrá lugar la Prueba Nocturna organizada por Atletismo Río Grande, sobre 7 kilómetros, y que ya cuenta con un centenar de anotados. El valor de la inscripción es de $ 40.000.

Entretanto, el domingo 15 de marzo la AAFM efectuará el 21° Medio Maratón Ciudad de Río Grande (21,097 km.), que se disputa desde 2005 (solamente se interrumpió en 2020, por la pandemia de covid-19; y en 2004 hubo una edición que terminó siendo la 0, ante inconvenientes con la distancia completada, de 17,5 km.). Simultáneamente habrá una prueba complementaria, de 7 km.