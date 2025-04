Una nueva erupción del Etna provoca alarma en Italia

El Etna entró en la madrugada de este miércoles en una nueva fase eruptiva en el cráter sudoeste con explosiones desde varias bocas de la cumbre y la emisión de flujos de lava, lo cual generó alarma a los vecinos de la zona.

BUENOS AIRES (NA).- El Instituto Nacional de Geofísica y Vulcanología (INGV) informó que la actividad del Etna empezó a intensificarse a las 2.45 (hora de Italia) cuando se iniciaron las fuentes de lava que llegaron a los 200-300 metros de altura sobre los respiradores de la cumbre de cráter, mientras que la erupción del volcán más activo de Europa, por el momento, no afectó la actividad aérea en el aeropuerto de Catania, en Sicilia, al sur de Italia.

En tanto, indicó que el tremor volcánico, una medida de la actividad sísmica asociada con la erupción, alcanzó su nivel máximo alrededor de las 2:00 (hora local). Este fenómeno refleja la intensidad y la frecuencia de los movimientos sísmicos en la zona del cráter, mientras que el INGV dijo que la amplitud del tremor sigue siendo alta, lo que indica que la actividad del volcán es intensa.

Los vecinos de las zonas limítrofes sintieron el estrépito provocado por la erupción y se informó de la caída de ceniza volcánica en algunas localidades, como Paterno, según los medios locales.

A pesar de la magnitud de la erupción, las operaciones del Aeropuerto Internacional Vincenzo Bellini de Catania no fueron afectadas, mientras que las autoridades informaron que, aunque la nube volcánica, alcanzó una altura estimada de 5.000 metros, no está interfiriendo con las rutas aéreas en la región.

Además, el INGV advirtió que las nubes eruptivas generadas por la actividad volcánica se dispersarán hacia el sur-suroeste, lo que podría afectar otras áreas cercanas y, aunque las autoridades continúan monitoreando la situación, no se espera que la actividad empeore de forma inmediata, ya que el volcán mantuvo un patrón de erupciones intermitentes y controlables en las últimas décadas.