Una mujer fue hospitalizada tras un choque vehicular

El siniestro vial ocurrió este domingo en la esquina de Brown y Alberdi. Ambos conductores dieron negativo en el test de alcoholemia.

RÍO GRANDE.– Este domingo, alrededor de las 14:00, se produjo una colisión vehicular en la intersección de las calles Brown y Alberdi, en esta ciudad.

El hecho involucró a un Peugeot 206, color gris, conducido por Soledad Villalba (29), y a una Renault Kangoo, color azul, al mando de Jorge Céspedes (54), quien se encontraba acompañado por una mujer mayor de edad.

Como consecuencia del impacto, la acompañante manifestó dolencias, por lo que fue asistida en el lugar y posteriormente trasladada en ambulancia al hospital para una mejor evaluación médica.

Personal de Tránsito Municipal realizó el correspondiente test de alcoholemia a ambos conductores, arrojando resultado negativo en los dos casos.