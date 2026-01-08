Una mujer fue atropellada en una céntrica esquina y debió ser hospitalizada

El hecho ocurrió al mediodía en la intersección de Gobernador Paz y Godoy de Ushuaia. La peatona sufrió dolencias y fue trasladada al Hospital Regional.

USHUAIA. – Este jueves, alrededor de las 12:23 horas, se produjo un incidente vial en la intersección de las calles Gobernador Paz y Godoy de esta ciudad, donde una mujer fue atropellada por un vehículo mientras cruzaba la calzada.

El rodado involucrado fue un utilitario Fiat Fiorino, conducido por Carlos Lugo, de 61 años, quien embistió de manera accidental a María Eugenia Avanzas, de 52. Como consecuencia del impacto, la mujer manifestó dolencias y fue asistida en el lugar por personal de emergencia, siendo posteriormente trasladada al Hospital Regional Ushuaia para una mejor evaluación médica.