Una moto colisionó con un vehículo

El siniestro vial ocurrió esta tarde en Río Grande. El motociclista tuvo lesiones y fue trasladado al hospital.

RÍO GRANDE. – Hoy alrededor de las 15:00 horas, en la esquina de las calles Rosales y Piedrabuena de esta ciudad, una moto chocó contra un vehículo. El motociclista resultó herido y fue trasladado en una ambulancia al hospital.

El incidente vial fue protagonizado por una vehículo marca Fiat Cronos, color gris, que conducía una mujer de 46 años de edad, quien no tuvo dolencias; y una moto marca Hunk, color azul, que guiaba Nicolás Isla (24).