Una «Lokura». Nico Sattler y Chino Herrera brillaron en “FA” con versiones de Calamaro y Rata Blanca

Los cantantes de Q´Lokura estuvieron como invitados en el ciclo que encabeza Mex Urtizberea, en un registro distinto al habitual.

Los cantantes de Q’ Lokura, Nico Sattler y Chino Herrera, participaron del ciclo FA, la propuesta audiovisual que reúne a referentes de la música popular en versiones íntimas y de alta calidad sonora, encabezada por Mex Urtizberea.

Sattler interpretó una sentida versión de Estadio Azteca, un clásico de Andrés Calamaro, mientras que Herrera sorprendió con su impronta en Mujer amante, de Rata Blanca.

Ambos registros permiten ver una faceta más personal y despojada de los vocalistas, alejados del formato bailable que caracteriza a la banda cuartetera.

El ciclo “FA” —que ya contó con la presencia de varios artistas de distintos géneros— busca destacar las voces y las interpretaciones con arreglos acústicos y una súper banda dirigida por Lito Vitale tocando en vivo.

En ese marco, las actuaciones de los cantantes de Q’ Lokura se convirtieron rápidamente en tendencia entre los fanáticos del cuarteto.

La participación de sus vocalistas en este tipo de ciclos reafirma su versatilidad y la potencia artística que los llevó a llenar estadios y conquistar plataformas digitales.