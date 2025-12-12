Una familia necesitó $1.257.329,03 para no ser pobre

El Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC) difundió ayer los datos de las canastas básicas (CBA y CBT) correspondientes a noviembre. Ambos indicadores quedaron por encima de la inflación del mismo mes.

BUENOS AIRES (NA).- Según supo la Agencia Noticias Argentinas, la variación mensual fue de 4,1% para la Canasta Básica Alimentaria (CBA) y de 3,6% para la Canasta Básica Total (CBT).

De esta manera, ambas canastas se ubicaron por encima del dato de inflación, que fue del 2,5% para noviembre.

En el acumulado del año, la variación supera el 20% para ambos casos: fue de 26,1% para la CBA y 22,7% para la CBT.

Con respecto a la medición interanual -contra noviembre del 2024- la CBA aumentó 28,9% y la CBT 25,5%. En este caso, ambas canastas quedaron por debajo de la inflación interanual (31,4%).

Las canastas de los hogares