Una docena de cazas estadounidenses F-22 aterrizan en Israel en medio de tensiones regionales

Doce cazas furtivos estadounidenses F-22 aterrizaron el lunes en una base de la fuerza aérea israelí en el sur de Israel, como parte del refuerzo militar de Washington en Oriente Medio contra Irán, informó a Xinhua un funcionario de seguridad israelí.

JERUSALÉN (Xinhua/NA).- Las aeronaves de quinta generación fueron vistas en imágenes de video saliendo de Gran Bretaña ese mismo día con destino a Israel.

El funcionario indicó que el ejército israelí se ha estado preparando para todos los escenarios, incluyendo un posible “ataque iraní o un ataque de represalia”.

Mientras tanto, afirmó que el sistema de seguridad considera “genuinas” las negociaciones indirectas en curso entre Estados Unidos e Irán.

El despliegue se produce en medio de un enorme refuerzo militar estadounidense cerca de Irán y de informes de que el presidente estadounidense, Donald Trump, estaba considerando lanzar un ataque inicial contra Irán.

También el martes, Israel actualizó sus directrices sobre lo que constituyen “sectores esenciales” en caso de un futuro estado de emergencia, basándose en las lecciones de la guerra de 12 días del verano pasado con Irán, durante la cual los ataques con misiles y drones generaron alertas de seguridad generalizadas.

Según un informe de la cadena estatal Kan TV, bajo las regulaciones revisadas, los empleados de industrias clave, incluidas las comunicaciones, la infraestructura cibernética, la tecnología médica y la energía, podrían estar obligados a seguir trabajando incluso si se declara el estado de emergencia.

Irán y Estados Unidos tienen una “oportunidad histórica de alcanzar un acuerdo sin precedentes”, dice canciller iraní

TEHERAN (Xinhua/NA).- El ministro de Relaciones Exteriores de Irán, Seyed Abbas Araghchi, declaró el martes que Teherán está decidido a alcanzar un acuerdo “justo y equitativo” con Estados Unidos lo antes posible, al señalar que ambos países “tienen una oportunidad histórica para alcanzar un acuerdo sin precedentes”.

Araghchi publicó estas declaraciones en X antes de la tercera ronda de negociaciones nucleares indirectas entre Teherán y Washington, programada para el jueves en Ginebra.

“Basado en los entendimientos forjados en la ronda anterior, Irán reanudará las conversaciones con Estados Unidos en Ginebra con la determinación de lograr un acuerdo justo y equitativo lo antes posible”, declaró Araghchi.

“Nuestras convicciones fundamentales son clarísimas: Irán nunca desarrollará un arma nuclear bajo ninguna circunstancia; los iraníes tampoco renunciaremos a nuestro derecho a aprovechar los beneficios de la tecnología nuclear pacífica para nuestro pueblo”, afirmó.

Ambas partes tienen una “oportunidad histórica” ​​para alcanzar un acuerdo sin precedentes que aborde las preocupaciones mutuas y logre intereses comunes, afirmó Araghchi, añadiendo que un acuerdo es alcanzable si se prioriza la diplomacia.

Sus comentarios siguen a un reciente aumento de la presencia militar estadounidense en Oriente Medio y a dos rondas de conversaciones nucleares indirectas entre Washington y Teherán, que se han centrado en el programa nuclear iraní y el posible levantamiento de las sanciones estadounidenses.

CRÉDITO IMAGEN DE PORTADA: Cazas estadounidenses F-22 aterrizan en Israel. REDES.