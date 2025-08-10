Una camioneta volcó sobre la ruta 3

El incidente vial sucedió hoy en la transitada ruta cerca de Tolhuin. Una mujer de 70 años fue trasladada al hospital.

TOLHUIN. – Hoy alrededor de las 8:30 horas una camioneta volcó sobre la Ruta Nacional N°3, en el Km 2984 y quedó en un sector con árboles. La unidad llevaba a dos personas y una de ellas fue trasladada al hospital.

Se trató de una rodado marca Nissan modelo Tida, color negro que transportaba a dos personas: el conductor José Emmanual Larocca (39), que iba acompañado de Delia Claudia Josefina Riso (70).

Una ambulancia llegó al lugar y asistió y trasladó a la mujer al Hospital Modular.