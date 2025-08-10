Policiales

Una camioneta volcó sobre la ruta 3

domingo 10 de agosto de 2025
Diario El Sureño
El incidente vial sucedió hoy en la transitada ruta cerca de Tolhuin. Una mujer de 70 años fue trasladada al hospital.

TOLHUIN. – Hoy alrededor de las 8:30 horas una camioneta volcó sobre la Ruta Nacional N°3, en el Km 2984 y quedó en un sector con árboles. La unidad llevaba a dos personas y una de ellas fue trasladada al hospital.

Se trató de una rodado marca Nissan modelo Tida, color negro que transportaba a dos personas: el conductor José Emmanual Larocca (39), que iba acompañado de Delia Claudia Josefina Riso (70).

Una ambulancia llegó al lugar y asistió y trasladó a la mujer al Hospital Modular.

