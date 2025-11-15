Una camioneta chocó contra un vacuno y luego impactó a otro vehículo: murió la conductora

El fatal siniestro vial ocurrió el viernes a la noche sobre la ruta nacional Nº3, en un sector de la zona de Rancho Hambre. La camioneta embistió a un animal vacuno y luego chocó contra un rodado; debido al violento impacto falleció la conductora de este último vehículo.

TOLHUIN. – Un grave siniestro vial ocurrió en la noche del viernes en el kilómetro 3018 de la ruta nacional 3, cerca del acceso a la ruta provincial J, que conduce hacia la zona de Almanza. Una camioneta colisionó violentamente contra un animal vacuno que se encontraba sobre la calzada y, tras perder el control, terminó impactando de frente contra otro vehículo.

A raíz del segundo choque, la conductora del automóvil falleció de manera instantánea. Personal policial y de emergencias trabajó en el lugar para asistir a los involucrados y realizar las pericias correspondientes.

La camioneta involucrada fue una Chevrolet S10 perteneciente al Ministerio de Salud del Gobierno provincial la conducía un hombre; en su trayecto embistió a una vaca que se encontraba sobre la ruta. Tras el impacto inicial, el rodado continuó su curso descontrolado y colisionó contra un Toyota Etios que circulaba en sentido contrario.

El Etios era conducido por Paula Romina Campos, de 39 años, de Ushuaia, quien lamentablemente perdió la vida debido a la violencia del choque.