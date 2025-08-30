Una camioneta chocó contra un cartel de tránsito y se incendió

El siniestro vial ocurrió hoy en Ushuaia. El conductor no sufrió lesiones y fue detenido porque se encontraba en estado de ebriedad.

USHUAIA. – Hoy a la madrugada en el cruce de las calles Padín Otero y Congreso Nacional de esta ciudad, una camioneta chocó contra un cartel de tránsito y luego comenzó a incendiarse.

El siniestro vial fue protagonizado por una Toyota RAV4, que conducía Javier Marcelo Mamani (48). Afortunadamente el conductor resultó ileso y el fuego pudo ser sofocado por los bomberos.

El test de alcoholemia arrojó positivo (1.07 mg/l) y Mamani fue detenido contravencionalmente por infracción al art. 120 de la Ley Provincial N°1024.