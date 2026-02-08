Una camioneta chocó contra el frente de una vivienda y no hubo heridos

El siniestro vial ocurrió en la calle Raúl Muriel al 1300 de Ushuaia. El conductor era el único ocupante del vehículo y resultó ileso.

USHUAIA.– Un incidente vial se registró el sábado cuando una camioneta colisionó contra el frente de una vivienda ubicada sobre la calle Raúl Muriel al 1300 de esta ciudad.

El hecho involucró a una Ford Ranger, conducida por Matías Baudraco, de 35 años, quien circulaba solo al momento del impacto. Se pudo saber que el choque se habría producido a raíz de un inconveniente en el sistema de frenado del rodado, lo que provocó que el conductor perdiera el control del vehículo.

Personal policial intervino en el lugar y constató que el conductor no presentaba lesiones, por lo que no fue necesario su traslado a un centro de salud. Asimismo, se verificó que la documentación del vehículo se encontraba en regla.