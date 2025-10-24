Una camioneta chocó con otro rodado y luego volcó

El incidente vial ocurrió cerca de las 15:30 en un sector de la Margen Sur de Río Grande. La camioneta volcada antes había colisionado con otro rodado.

RÍO GRANDE. – Una camioneta tuvo un choque con otro rodado y luego volcó en un sector de la Margen Sur de esta ciudad y quedó tocando un cercado de rejas de una vivienda. En el rodado volcado iban dos mujeres que fueron trasladadas en ambulancia al hospital.

El incidente vial ocurrió alrededor de las 15:30 horas sobre la calle El Alambrador al 100; primero sucedió la colisión vehicular entre una camioneta marca Renault Duster y un Ford modelo Fiesta, que era conducido por un hombre mayor de edad; en consecuencia, el Renault tuvo un vuelco y quedó al costado del cerco.