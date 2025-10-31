Una camioneta chocó a dos rodados y uno volcó

El incidente vial sucedió en la mañana de hoy en Ushuaia. Un móvil colisionó contra dos vehículos estacionados y provocó que uno de ellos volcara.

USHUAIA. – Hoy un rodado de gran porte colisionó contra dos rodados estacionados en un sector urbano de esta ciudad y el golpe provocó el vuelco de uno de los vehículos.

El incidente vial ocurrió sobre la calle Facundo Quiroga y se trató de una Toyota Hiace Commuter, que conducía Dylan Gabriel Tapia, de 27 años de edad.

Por causas que aún se investigan, perdió el control e impactó contra dos vehículos estacionados y sin ocupantes: un Fiat Mobi de color blanco y una camioneta Nissan Frontier.

El conductor no tuvo lesiones visibles y poseía la documentación necesaria para la circulación en regla. Según información extraoficial el siniestro vial se produjo porque el conductor del Toyota intentó esquivar a un perro que se había cruzado en la calle.