Una camioneta atropelló a un niño

RÍO GRANDE.- Cerca de las 20:20 del domingo, una camioneta atropelló levemente a un niño de 6 años que se encontraba en la vía pública. Personal policial de la Comisaría Cuarta intervino de inmediato en el incidente vial ocurrido en la intersección de las calles Hoiken y Keninek, en la Margen Sur.

El vehículo involucrado fue una Toyota Hilux negra, que conducía Luis Doñate, de 22 años. El menor recibió asistencia primaria en el lugar y luego fue trasladado en ambulancia al Hospital Regional acompañado por su madre.

Los profesionales confirmaron que presentaba lesiones leves y fue dado de alta tras ser evaluado. En el lugar del hecho, las autoridades constataron que el conductor tenía la documentación en regla y que el test de alcoholemia arrojó resultado negativo.