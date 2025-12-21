Una abogada argentina investigará para la ONU si en Venezuela se cometieron crímenes de lesa humanidad

El Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas (ONU) designó a dos nuevos miembros para la misión encargada de investigar posibles crímenes de lesa humanidad en Venezuela, entre ellos a la argentina María Eloísa Quintero.

BUENOS AIRES (NA).- La especialista en Derecho fue nombrada por el presidente del Consejo de Derechos Humanos, Jürg Lauber, junto con el canadiense Alex Neve, según pudo establecer la Agencia Noticias Argentinas.

Ambos reemplazarán al chileno Francisco Cox Vial y la argentina Patricia Tappatá Valdez, informa el sitio Newsweek Argentina.

Nacida hace 43 años en la provincia de Entre Ríos, Quintero es doctora en Derecho por la Universidad Austral y licenciada en la misma materia por la Universidad Nacional del Litoral.

Es experta en la investigación de casos complejos, con más de 25 años de experiencia; también actúa como docente en diversos países latinoamericanos.

Lideró equipos técnicos y académicos dedicados a graves violaciones de derechos humanos y casos penales relacionados con el crimen organizado, la corrupción, la desaparición forzada, la trata de personas, la migración, el lavado de activos y otros asuntos.

Recientemente, trabajó en Colombia, El Salvador, Guatemala, Honduras y México, donde colaboró estrechamente con autoridades, organizaciones internacionales y la sociedad civil.

Quintero y Neve se unirán a la portuguesa Marta Valiñas en la Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos sobre la República Bolivariana de Venezuela.

Investigarán todo lo que acontece allí, ahora en medio de las tensiones con los Estados Unidos.

Según remarca el sitio argentino, la persecución en Venezuela se estaba intensificando en los últimos tiempos.

