Un veterano de guerra murió en un vuelco sobre la Ruta 40

El hombre falleció tras despistar y caer con su vehículo a una profunda hondonada en el norte neuquino. Era un excombatiente de la Guerra de Malvinas.

NEUQUÉN.- Un trágico accidente de tránsito ocurrido el lunes por la mañana en la Ruta 40, a la altura de Chacayco, en el norte neuquino, dejó como saldo la muerte de un veterano de la Guerra de Malvinas. Según los primeros reportes, el vehículo en el que viajaba despistó, volcó y cayó a una hondonada de unos 200 metros de profundidad, provocando su fallecimiento en el acto.

El periódico LM Neuquén detalló que personal policial y de bomberos acudió al sitio para iniciar las tareas de rescate y asegurar la zona. El rodado terminó con las cuatro ruedas hacia arriba y graves daños en la carrocería, en un área de difícil acceso por la pendiente y la falta de visibilidad. Las causas del siniestro aún se encuentran bajo investigación, aunque no se descarta que el conductor haya perdido el control en una curva de la traza.

La persona fallecida fue identificada como Hugo Méndez, un soldado convocado y movilizado de la Guerra de Malvinas, que actualmente residía en Andacollo, aunque era oriundo de Cutral Co. De acuerdo con allegados, Méndez había vivido durante su juventud sobre la calle Elordi, de la ciudad de la Comarca Petrolera, y cursó sus estudios primarios en la Escuela N°119 de esa ciudad. Con el paso de los años se había radicado en el norte neuquino, donde mantenía una vida tranquila y vínculos con otros veteranos.

Desde el Soldado Convocado y Movilizado de la Guerra de Malvinas (SOLCOyM) confirmaron la triste noticia y comunicaron que el veterano sería despedido con todos los honores en el Centro Cultural de Andacollo, con la colaboración de la Intendencia local.

La muerte de Méndez generó profunda conmoción en la comunidad tanto de Andacollo como en Cutral Co, donde aún lo recuerdan por su humildad, su compromiso con la memoria de Malvinas y su participación activa en distintas conmemoraciones. “Siempre presente con la bandera y con la palabra justa. Un compañero noble y comprometido”, escribieron allegados en redes sociales.

La Municipalidad de Andacollo lo describió como “un incansable militante de la Causa Malvinas, cuyos últimos años, estuvieron dedicados a reivindicar a sus hermanos de armas. Recordamos con emoción el día que, tímidamente, apareció en un acto por nuestras Islas, conmoviéndonos a todos con su presencia. A partir de ese momento, su compromiso fue total: no faltó a un solo acto patrio en la localidad y representó con orgullo a Andacollo en cada invitación provincial. Su partida nos duele a todos. Lo despedimos con la frente en alto y con la gratitud por su inmenso legado: Por Malvinas, la Causa tan Argentina que nos hermana».

Las pericias a cargo de la Policía del Neuquén buscan determinar las causas del despiste. Según los primeros indicios, el vehículo podría haber perdido adherencia en una zona de curvas cerradas y pendiente pronunciada. No se descarta que el estado del terreno haya contribuido al siniestro.