Un vehículo volcó en la ruta complementaria B

El incidente vial ocurrió esta tarde en una ruta complementaria y el automóvil se dirigía a Río Grande. Una mujer sufrió lesiones y fue trasladada en ambulancia al hospital.

RÍO GRANDE. – Cerca de las 18:00 horas de este domingo, se produjo un despiste y vuelco de un vehículo que circulaba por la ruta complementaria «B.

«Se trató de un automóvil marca Renault Clio, que conducía Nicolás Figueredo (33), que iba acompañado de Támara Álvarez (29). La mujer sufrió dolencias y solicitaron un móvil sanitario para atenderla en el hospital.

El rodado se dirigía a esta ciudad.