Un vehículo volcó en la Ruta 3 en el sector de «Rancho Hambre»

Ocurrió hoy en la circulada ruta, a unos 40 km al norte de Ushuaia. Cinco personas iban en el rodado y todos fueron trasladados al hospital de la capital provincial.

USHUAIA. – Esta mañana un vehículo volcó sobre la Ruta Nacional Nº3, en el sector del conocido Rancho Hambre, distante a unos 40 km al norte de esta ciudad. El rodado llevaba a 5 personas y todos fueron trasladados en ambulancias al hospital central de esta ciudad.

En el nevado sector tuvo el incidente vial un rodado Volkswagen Voyage que era conducido por Daniela Navarro (29), quien viajaba acompañada por Diego Maldonado Pérez (49), Mateo Martínez Delucca (21), Braian Gómez (28) y Marisol Feldmann (30).