Un rodado chocó dos autos estacionados

El siniestro vial ocurrió esta madrugada en la intersección de Deloqui y Belgrano. de Ushuaia El auto impactó contra dos rodados sin ocupantes y fue abandonado a escasa distancia.

USHUAIA.– Esta madrugada, a las 2:51, se produjo un incidente vial en la intersección de las calles Gobernador Deloqui y Belgrano, en esta ciudad.

Un vehículo que circulaba por el sector colisionó a dos rodados que se encontraban estacionados y sin ocupantes: un Toyota SW4 y un Ford Ka. A raíz del impacto, el Ford fue desplazado hacia la vereda y terminó chocando contra el frente de un local comercial.

Minutos más tarde, el vehículo involucrado —un Volkswagen Suran— fue localizado sin ocupantes en las inmediaciones, sobre la calle Deloqui.

No se registraron personas lesionadas y se iniciaron las actuaciones correspondientes para determinar las circunstancias del hecho.