Un vehículo chocó contra una columna

El siniestro vial sucedió hoy en Río Grande. El conductor se encontraba en estado de ebriedad y finalmente se retiró del lugar junto a su pareja.

RÍO GRANDE. – En la madrugada de hoy un vehículo impactó contra un poste de alumbrado público ubicado en una de las esquinas de las calles Bilbao y Almirante Brown, a pocos metros del edificio de la Morgue Judicial. El conductor se encontraba en estado de ebriedad.

Se trató de un automóvil Fiat Palio, que era conducido por Luis Alberto Carrasco (57). Tras el siniestro vial, esta persona tuvo algunas dolencias, pero se negó a recibir asistencia médica que había llegado en una ambulancia.

Los inspectores de Tránsito municipal le realizaron el test de alcoholemia y arrojó 1.73 de alcohol en la sangre.

Por último, el conductor se retiró del lugar junto a su pareja.