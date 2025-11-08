Un vehículo chocó contra un móvil sanitario estacionado

Sucedió este sábado en uno de los ingresos del barrio Andorra de Ushuaia. El conductor tenía aliento etílico y fue trasladado al hospital.

USHUAIA. – En la madrugada de hoy un vehículo impactó con su parte frontal contra la parte trasera de un estacionado móvil sanitario del municipio de esta ciudad. Ocurrió en la intersección de las calles Esteban Loncharin y Cristina Alkan del barrio Andorra de esta ciudad.

Se trató de un automóvil marca Nissan March color blanco, que conducía Tadeo Ignacio Maldonado Oriz; tras la colisión fue inmediatamente asistido por profesionales médicos quienes decidieron trasladarlo al hospital.

El conductor presentaba aliento etílico.