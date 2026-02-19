Un vehículo chocó a otros dos estacionados

Un Chevrolet Corsa, conducido por Norma Hernández, colisionó ayer a la mañana contra dos vehículos que se encontraban estacionados en la calle Posadas, entre Guatemala y Panamá de esta ciudad.

RÍO GRANDE.- Los rodados afectados fueron un Nissan X-Trail y un Renault Sandero, ambos correctamente estacionados y sin ocupantes al momento del impacto.

Tras el incidente vial una ambulancia acudió al lugar para asistir a la conductora, quien presentó una baja de presión arterial. Luego de recibir atención médica en el sitio se recuperó favorablemente y no requirió traslado al hospital.