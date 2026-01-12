Un vehículo cayó a un precipicio en la Ruta 3 y no hubo personas lesionadas

El incidente vial ocurrió hoy a la madrugada en el sector conocido como “La Herradura”, al sur de Tolhuin. El rodado descendió unos 100 metros fuera de la calzada.

TOLHUIN. – Alrededor de las 5:32 horas de este lunes, personal policial intervino en el kilómetro 3006 de la Ruta Nacional Nº3, en el sector denominado “La Herradura”, tras recibir un alerta por la caída de un vehículo hacia un precipicio.

Al arribar al lugar, los efectivos constataron que un automóvil marca BAIC X55 se encontraba a aproximadamente 100 metros de la calzada, sobre la ladera del despeñadero. Su conductor, Antonio Augusto Zárate (52), manifestó que había descendido del rodado para descansar y que, al no haber accionado el freno de mano, el vehículo se desplazó de manera accidental.

Afortunadamente, no se registraron personas lesionadas como consecuencia del incidente.