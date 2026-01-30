Un Sub 21 de Universitario compite en Punta Arenas

Una delegación del Club Universitario de esta ciudad competirá entre hoy y el próximo domingo 1° de febrero en la Copa Magallanes, a disputarse en Punta Arenas (Chile).

RIO GRANDE.- El certamen, que organizan en forma conjunta el Club Taiiu y la Asociación Regional de Voleibol Magallanes (ARVoMa), se jugará en Mayores femenino, con la participación de 8 equipos, distribuidos en dos zonas. Los dos primeros de cada sector pasarán a las semifinales, mientras que los demás elencos definirán los puestos siguientes, a partido único.

Universitario fue emparejado con los locales CAVH (debutan a las 19:15), Taiiu (se miden desde las 10:15 del sábado) y Esencias (cierra la etapa clasificatoria a partir de las 15:15).

En la Zona B quedaron las puntarenenses de Sokol, Británico y Alemán, más las santiaguinas del Club Deportivo Green. Las semifinales irán mañana, y el domingo se definirán todas las posiciones, en el Gimnasio Fiscal.

El plantel

Universitario, cuyo entrenador es Hernán Cepeda, presentará una formación Sub 21, con apenas una jugadora mayor, la capitana Daniela Medina (20 años), y el resto del plantel conformado por juveniles: Malena Medina (16), Bianca Oyarzún (15) y Avril Reyes (15); más tres refuerzos de Academia Vóley Tierra del Fuego, María Mancilla (17), Isabella Leiva (15) y Alma Báez (14); y Luz Ibarra (15), de Casa del Deporte.

Los partidos serán transmitidos a través de la cuenta en youtube del club (Universitario Fundatec).

Ultima fecha

Por su parte, recién el sábado 7 de febrero -en el gimnasio del Centro Polivalente de Arte- se jugará la tercera y última fecha del Torneo 4×4 Mixto (organizado por la Asociación de Vóley Río Grande), que incluye 5 partidos de la etapa clasificatoria, las semifinales (para las que ya están clasificados Sin Rival, La Resistencia, Fueguinos y Delirantes), el 3° puesto y la final.

Al día siguiente comenzará un torneo de duplas (en cada rama), que también organiza la AVRG (Informes: 2964-668092); y también para ese mes la misma entidad tiene previsto realizar un torneo de playa.