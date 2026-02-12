Un sismo de 6.1 sacudió a Chile y se sintió en la Argentina

Un fuerte sismo se registró en la mañana de este jueves en la zona central de Chile, sintiéndose con gran fuerza en la Región Metropolitana.

BUENOS AIRES (NA).- Según pudo saber la Agencia Noticias Argentinas al consultar información de Sismología de la Universidad de Chile, el temblor ocurrió a las 10:34 (hora local) y fue de 6.1 grados.

El sismo se registró a 13 kilómetros al oeste de Punitaqui, con una profundidad de 54 km.

La localización exacta del epicentro fue en latitud -30,78 y longitud -71,61, es decir que el evento ocurrió a poca distancia de la reserva natural Parque Fray Jorge.

Hasta el momento no se reportaron daños materiales ni víctimas en la zona afectada y los primeros informes señalan que el fenómeno fue percibido entre las regiones de Atacama y Ñuble.

Por su parte, el Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres aclaró que “las características del sismo no reúnen las condiciones necesarias para generar un tsunami en las costas de Chile.”

En la Argentina el movimiento se sintió en provincias linderas a la cordillera de Los Andes, como Mendoza y San Juan, según reportó el Instituto Nacional de Prevención Sísmica (Inpres).

Lo novedoso fue que, en esta ocasión, el sismo fue alertado varios segundos antes a través de los celulares a través del sistema de alerta de Google que utiliza los acelerómetros de los dispositivos Android para detectar la vibración y la velocidad de los movimientos de un sismo.

CRÉDITO IMAGEN DE PORTADA: USGS (SCIENCE FOR A CHANGIN WORLD).