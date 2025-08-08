Un proyecto con mente matemática ¿Qué rayos pasó?

Un análisis matemático y ambiental de las tormentas en el sur del país fue desarrollado por estudiantes de 6º grado “Bandurrias”, de nivel primario del turno mañana de la Escuela del Cono Sur, con el objetivo principal de estudiar y analizar los fenómenos meteorológicos que afectan la región de Río Grande, con especial interés en las tormentas eléctricas y los cambios climáticos observados en los últimos 30 años.

RIO GRANDE.- En una tierra patagónica, donde el viento es compañero constante y la estepa se extiende hacia el horizonte, los cielos de la Isla Grande de Tierra del Fuego Antártida e Islas del Atlántico Sur comenzaron a hablar con otra voz: la de los rayos. Desde hace algunos años las tormentas eléctricas -antes poco frecuentes- sorprenden con su energía a quienes habitan este rincón austral del mundo. Esa fue la chispa que encendió la curiosidad de los estudiantes de 6to grado “Bandurrias” del colegio Cono Sur, nos detalló la docente Antonella Chaparro y que dio origen a este proyecto, ya que los rayos no solo caen, también hablan, y las y los estudiantes quisieron escucharlos.

Por medio de la exploración de registros meteorológicos locales y nacionales se analizaron datos reales y se descubrió que los números también pueden contar historias del cielo, como así también se exploraron datos del clima como quien descifra el pulso de la Tierra: analizando variables de tormentas, contando rayos por videos y dibujando gráficos, entre otros; desarrollando habilidades matemáticas, fortaleciendo el pensamiento crítico, afianzando el trabajo en equipo y observando el entorno con una mirada más profunda. Aprendiendo que hasta el trueno más feroz puede ser entendido con cálculos y preguntas, pero sobre todo, que se puede transformar el asombro y la curiosidad en conocimiento, todo un desafío para los apasionados alumnos. Los alumnos, abocados a estudiar y analizar los fenómenos meteorológicos que afectan nuestro entorno, dieron luz al proyecto.

“¿Qué rayos pasó?” Es una invitación a mirar el cielo con ojos curiosos y mente matemática, donde las y los estudiantes de 6° grado emprendieron un viaje entre nubes, números y relámpagos. A partir de una inquietud áulica de los alumnos, comenzó a ponerse en marcha este grandioso proyecto. Es así, como los educandos se encauzaron en esta travesía para descubrir los secretos de las tormentas eléctricas que iluminan nuestros paisajes fueguinos cada vez con más frecuencia, donde la matemática, la tecnología y las ciencias se unen con la meteorología para intentar comprender un fenómeno tan imponente como cotidiano en el resto del mundo como lo son los rayos. La docente Antonella Chaparro junto a los alumnos de 6to. grado “Bandurrias” del Cono Sur, durante el trabajo de campo.