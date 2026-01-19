Un nuevo transformador de potencia se suma al sistema eléctrico de Ushuaia

La ministra de Obras y Servicios Públicos, Gabriela Castillo, informó la incorporación de un nuevo transformador de potencia al Centro de Distribución Vialidad de Ushuaia, una pieza clave para el fortalecimiento del sistema eléctrico de la ciudad y la mejora en la organización de la red de distribución.

El equipo, de 7,5 MVA y diseñado específicamente para operar con un nivel de tensión no convencional, fue fabricado a medida para adaptarse a la infraestructura existente del centro de distribución. A diferencia de los transformadores estándar de 4,5 MVA utilizados en otras estaciones, este equipo responde a las características particulares del sistema eléctrico de Ushuaia, donde gran parte de los equipamientos ya se encuentran configurados para ese nivel de operación.

Castillo explicó que la incorporación de este transformador fue posible a partir de un proceso técnico iniciado hace varios meses, que incluyó tareas de verificación del sistema y la planificación de una ampliación estratégica del equipamiento disponible. “Este transformador fue adquirido y puesto en fabricación especialmente para este centro de distribución, con el objetivo de completar la capacidad operativa y mejorar la lógica de trabajo del sistema”, señaló.

El nuevo equipo permitirá reorganizar la distribución de cargas, contar con un transformador de respaldo y avanzar en la reparación de otros equipos sin comprometer la operación del servicio. El Centro de Distribución Vialidad cumple un rol central en la administración de la energía eléctrica desde la zona céntrica de la ciudad hasta el área del Parque Nacional, por lo que esta incorporación impacta directamente en un sector estratégico de Ushuaia.

La llegada y colocación del transformador se da en continuidad con los trabajos operativos de alta complejidad realizados durante el fin de semana en la Central Termoeléctrica Ushuaia y en distintos puntos del sistema de distribución. En ese marco, la ministra destacó que las tareas continúan durante esta semana sin afectar el suministro eléctrico, como parte de un esquema de trabajo sostenido sobre generación y distribución.

“La emergencia energética tiene múltiples dimensiones. Venimos trabajando tanto en generación como en distribución, y este nuevo transformador representa un eslabón fundamental dentro de ese proceso, especialmente en uno de los centros de distribución más nuevos y estratégicos de la ciudad”, concluyó Castillo.