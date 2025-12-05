Un motociclista resultó lesionado tras una colisión frente a la Escuela Nº24

Una Ford Ranger y una moto Honda XR 190 protagonizaron el siniestro en un sector de Ushuaia. El conductor del rodado menor fue trasladado al Hospital Regional.

USHUAIA. – Personal policial intervino este viernes en un siniestro vial ocurrido frente a la Escuela Nº24, ubicada en Puerto Español 594, donde una camioneta Ford Ranger tuvo una colisión con una motocicleta Honda XR 190.

El motociclista, identificado como Agustín Plata, de 23 años, sufrió lesiones y fue trasladado al Hospital Regional para su atención médica. En tanto, los ocupantes de la camioneta no presentaron heridas.