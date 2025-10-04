Un menor lesionó a su hermano con un arma blanca

El hecho ocurrió ayer en una vivienda en Río Grande. El joven herido llegó hasta la policía y luego llegó a este lugar una ambulancia que lo trasladó al hospital. El agresor tiene 17 años y en el caso intervino la Comisaria de Género y Familia.

RÍO GRANDE. – Ayer a la tarde en un sector del barrio Malvinas Argentinas, un menor de 17 años lesionó con un arma blanca el brazo de su hermano de 22; luego el herido se dirigió a la Comisaría Quinta.

Al lugar llegó una ambulancia y trasladó al joven herido al hospital para una mejor atención. Posteriormente fue dado de alta y manifestó que no deseaba instar una acción penal.

En el caso se dio intervención a la Comisaría de Género y Familia.