Policiales

Un menor fue atropellado por una moto

viernes 14 de noviembre de 2025
Diario El Sureño
Un menor de edad resultó herido este viernes por la tarde tras ser atropellado por una motocicleta en la avenida San Martín, a pocos metros de la intersección con Belgrano, en Río Grande.

RÍO GRANDE. – El hecho ocurrió alrededor de las 18:00 horas, cuando el joven cruzaba la avenida San Martín, a pocos metros de Belgrano, y fue embestido por una moto Yamaha FZI roja, conducida por Nazareno Palavecino, de 18 años, quien circulaba junto a otro joven de la misma edad. Producto del impacto, el menor cayó al asfalto y sufrió un golpe en la cabeza.

Una ambulancia llegó al lugar a los pocos minutos y trasladó al herido al Hospital Regional Río Grande, acompañado por su madre. Los dos ocupantes de la motocicleta también fueron trasladados al nosocomio de manera preventiva para recibir atención médica.

