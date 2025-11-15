Un menor fue atropellado por una moto

Un menor de edad resultó herido este viernes por la tarde tras ser atropellado por una motocicleta en la avenida San Martín, a pocos metros de la intersección con Belgrano, en Río Grande.

RÍO GRANDE. – El hecho ocurrió alrededor de las 18:00 horas, cuando el joven cruzaba la avenida San Martín, a pocos metros de Belgrano, y fue embestido por una moto Yamaha FZI roja, conducida por Nazareno Palavecino, de 18 años, quien circulaba junto a otro joven de la misma edad. Producto del impacto, el menor cayó al asfalto y sufrió un golpe en la cabeza.

Una ambulancia llegó al lugar a los pocos minutos y trasladó al herido al Hospital Regional Río Grande, acompañado por su madre. Los dos ocupantes de la motocicleta también fueron trasladados al nosocomio de manera preventiva para recibir atención médica.