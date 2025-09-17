Un hombre será juzgado por abusar de la hija de su expareja

El debate oral y no público iniciará en tribunales de Río Grande el próximo jueves a la mañana. El hecho habría ocurrido en agosto de 2019.

RÍO GRANDE. – Este jueves a partir de las 9:30, comenzará en tribunales de esta ciudad un nuevo juicio por abuso sexual. El acusado es un hombre de 41 años, imputado por haber abusado de la hija de su expareja en agosto de 2019, cuando la niña tenía 11 años y estaba bajo su cuidado.

El debate estará a cargo del Tribunal integrado por Juan José Varela, Verónica Marchisio y Eduardo López. El Fiscal Mayor Martín Bramati representará al Ministerio Público Fiscal, mientras que la Defensa Oficial del imputado será ejercida por Lorena Nebreda.

Durante la etapa de declaraciones testimoniales, está previsto que comparezcan 11 testigos.