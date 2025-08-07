Un hombre se encuentra en grave estado: tuvo un disparo de bala en la cabeza

Hoy a la tarde una persona ingresó en estado gravísimo al Hospital Regional de Ushuaia. Tiene 57 años y en el lugar donde reside encontraron un arma corta y se descarta la participación de terceras personas.

USHUAIA. – Un hombre de 57 años se encuentra internado en grave estado en el Hospital Regional de esta ciudad, debido a un disparo de bala en la cabeza que fue realizada con un arma de fuego.

El personal policial intervino esta tarde en un departamento del sector de 245 viviendas debido al hombre se encontraba lesionado con un arma de fuego. En el lugar se requirió una ambulancia y lo trasladó en forma urgente al hospital; la persona permanece internada en gravísimo estado de salud.

En el sitio del suceso, se encontró un arma corta y por el momento se descarta la participación de terceras personas en el hecho. Se realizan las actuaciones de rigor con intervención del Juzgado de turno.