Un hombre resultó herido tras una explosión por pérdida de gas

El hecho ocurrió anoche en el interior de una vivienda ubicada en la esquina de La Unión y La Cima de Ushuaia. El propietario, de 32 años, sufrió quemaduras en sus miembros inferiores.

USHUAIA.– Un hombre de 32 años resultó lesionado tras una explosión registrada en el interior de su vivienda, situada en la intersección de las calles La Unión y La Cima, en el barrio Dos Banderas.

Según se informó, el incidente se produjo anoche a raíz de una pérdida de gas en el inmueble. El propietario, Jonatan Cavallotti (32), indicó que el hecho ocurrió de manera accidental.

Como consecuencia de la explosión, el hombre sufrió quemaduras en sus miembros inferiores y debió recibir asistencia médica por parte de los bomberos y personal médico que llegó en una ambulancia.