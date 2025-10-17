Un hombre fue condenado a 8 meses de prisión efectiva por lesiones y resistencia a la autoridad

En Río Grande, en octubre de 2023, un hombre golpeó a una mujer e intentó escapar de los agentes policiales. Finalmente, mediante el instituto de Omisión de Debate el acusado fue condenado.

RÍO GRANDE. – El Juzgado Correccional en esta ciudad, a cargo del Dr. Pedro Fernández, condenó a un hombre a la pena de ocho meses de prisión de cumplimiento efectivo, por ser autor del delito de lesiones leves y resistencia a la autoridad.

Fue por un hecho que ocurrió el 14 de octubre de 2023, en el exterior de una vivienda ubicada sobre la calle María Auxiliadora, cuando la propietaria de una panadería fue agredida por una persona alcoholizada.

La víctima relató que mientras retiraba elementos de su vehículo, fue insultada y amenazada por una vecina, acompañada por otro hombre, quien le propinó una patada en el rostro.

Durante el operativo, al intentar ser identificados por el personal policial, los agresores intentaron escapar y atacaron a los agentes.

El proceso judicial se desarrolló mediante el instituto de Omisión de Debate que fijó el máximo de la pena en los ocho meses finalmente impuestos, con la intervención del Agente Fiscal, Ariel Pinno y la Defensora Oficial, Lorena Nebreda.