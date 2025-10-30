Un hombre fue condenado a 11 años de prisión por abuso sexual agravado

El Tribunal de Juicio en lo Criminal en Ushuaia condenó a un hombre a 11 años de prisión por ser encontrado responsable del delito de abuso sexual con acceso carnal agravado por el uso de armas y lesiones leves agravadas por mediar violencia de género.

USHUAIA. – La sentencia de 11 años de prisión a una persona por abusar sexualmente a una mujer, coincidió con el pedido que había realizado la Fiscalía, que durante los alegatos sostuvo que el acusado había sometido a la víctima utilizando un cuchillo.

Y la defensa del acusado había pedido una pena menor al afirmar que no estaba probado que el hombre hubiera usado el arma, e incluso aseguró que el cuchillo pertenecía a la mujer.

Los informes periciales demostraron que en el mango del arma blanca había rastros epiteliales coincidentes con el ADN del imputado, lo que confirmó su participación directa en el hecho. El ataque ocurrió durante la madrugada del 1° de febrero de 2025, en la zona de ingreso a la Reserva Natural Playa Larga.

El hombre había contactado a la víctima por WhatsApp, tras ver un anuncio en el que ella ofrecía servicios sexuales, y la invitó a “pasear”. La mujer aceptó con la condición de no alejarse más de tres cuadras de su casa, pero el acusado la llevó varios kilómetros más lejos, hacia una zona oscura.

Al percibir el peligro, la víctima comenzó a enviar su ubicación en tiempo real a dos amigas. Poco después, un patrullero que circulaba por la zona advirtió la situación y los agentes intervinieron, encontrando al hombre dentro del vehículo mientras sometía a la mujer. Fue detenido en el lugar, en plena flagrancia.

Durante el operativo, la policía científica halló un cuchillo y el celular de la víctima a varios metros del vehículo, lo que confirmó que hubo un forcejeo previo.

Los fundamentos serán leídos el próximo 6 de noviembre a las 19:00 horas.