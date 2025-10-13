Un hombre falleció tras ser atropellado

El pasado jueves falleció, en el hospital de esta ciudad, un hombre que fue atropellado el miércoles por una camioneta Toyota Hilux, en un incidente de tránsito que sucedió en la esquina de San Martín y Don Bosco.

USHUAIA.- La víctima del hecho fue identificada como Oscar Pereda, quien tenía 65 años y era un reconocido exempleado de la Municipalidad.

El incidente sucedió en momentos que Pereda cruzaba la calle y una camioneta lo embistió. Debido a las lesiones graves que presentaba, permaneció en la sala de Terapia Intensiva hasta que se produjo su muerte.

Cabe indicar que el vehículo era manejado por Sandra Raquel Palavecino, quien quedó imputada en una causa penal por homicidio culposo, la que se instruye en el Juzgado de Instrucción en turno.