Un hombre es acusado del delito de abuso sexual

El debate oral y no público comenzará mañana en tribunales de Río Grande. El hecho denunciado ocurrió en 2023 la cuando presunta víctima tenía 16 años. El acusado tiene 46.

RÍO GRANDE. – Mañana a partir de las 9:30 horas, en la sala de juicio de tribunales de esta ciudad, ubicada en el ex campamento YPF, iniciará un debate oral y no público seguido a un hombre de 46 años, acusado del delito de abuso sexual con acceso carnal.

El hecho ocurrió en enero de 2023, cuando el imputado recibió a una adolescente de 16 años en su domicilio y a pesar de la negativa de la víctima, el hombre habría abusado de ella.

Ante esta situación, la joven tomó un cuchillo que se encontraba a su alcance y agredió a su victimario para luego escapar.

El Tribunal de juicio será conformado por Juan José Varela, Verónica Marchisio y Eduardo López. El Ministerio Público Fiscal será representado por Ariel Pinno y la Defensa Oficial estará a cargo de Eduardo Tepedino.

Para la instancia inicial del debate está prevista la participación de 7 testigos.