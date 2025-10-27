Un hombre enfrentará un juicio por violar a una mujer que ofrecía servicios sexuales

El hecho ocurrió en la madrugada del 1 de febrero de este año. El acusado fue procesado por el delito de abuso sexual con acceso carnal agravado y lesiones leves agravadas.

USHUAIA. – El miércoles comenzará el juicio oral contra Alfredo Mejía Pérez, un hombre que fue denunciado por una mujer que ejercía la prostitución, al querer mantener relaciones sexuales sin su consentimiento y ejerciendo violencia.

El acusado es una persona de nacionalidad boliviana, de 41 años de edad, quien enfrenta un proceso por los delitos de abuso sexual con acceso carnal de una mujer, mediando violencia, amenaza, abuso coactivo o intimidatorio de una relación de dependencia, de autoridad o de poder o aprovechándose de que la víctima por cualquier causa no pudo consentir libremente la acción.

A todo esto, se suma la conducta que tuvo Alfredo Mejía Pérez por haber provocado daños en el cuerpo y la salud de la mujer.

En el requerimiento de elevación a juicio, el fiscal de la causa indica que los hechos ocurrieron entre la 1:00 y las 2:00 de la madrugada del 1 de febrero de 2025, en el ingreso a la Reserva Natural de Playa Larga.

El acusado había contactado a la mujer vía WhatsApp a fin de solicitar servicios sexuales que ella ofrecía en una página web, invitándola a pasear. La victima accedió con la petición que solo pasearía con un límite de tres cuadras de distancia de su domicilio, lo cual no se cumplió ya que el hombre comenzó a alejarse varios kilómetros de la vivienda.

Alertada por la situación de peligro, la mujer comenzó a enviar su ubicación a dos amigas. Él la llevó a una zona oscura, ella intentó huir, pero no pudo hasta que finalmente personal a bordo de un móvil policial observó lo que ocurría y redujo al imputado.

El Tribunal de Juicio estará integrado por los jueces Rodolfo Bembihy Videla, Alejandro Pagano Zavalía y Maximiliano García Arpón.

La acusación estará a cargo del Fiscal ante el Superior Tribunal de Justicia, doctor Eduardo Urquiza; mientras que el acusado contará con la asistencia legal de la abogada particular, Adriana Varisco.