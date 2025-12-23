Un hito. Dillom hizo historia: es el primer artista independiente que toca en el Estadio de Vélez

El artista se presentó con un show increíble que culminó su gira de “Por cesárea” acompañado de grandes figuras como Lali y Juanse.

El domingo por la noche, ante un Estadio Vélez Sarsfield colmado, Dillom concretó uno de los hitos más importantes de su carrera.

El artista se convirtió en el primer proyecto independiente en presentarse en el emblemático estadio argentino, con un show que funcionó no solo como culminación de gira, sino como una puesta en escena total, pensada para darle forma definitiva al universo de Por cesárea, el disco que marcó un antes y un después en su recorrido artístico.

El concierto estuvo estructurado como una experiencia conceptual y teatral. Presentado bajo el título Irreversible por la canción que también abre el show, el setlist del show repasó Por cesárea en su totalidad, como culminación de la gira de presentación del álbum, además de sumar canciones de POST MORTEM y del EP Ad Honorem Vol. 1 que no habían sonado durante la gira.

La narrativa del show combinó música, actuación y gestualidad, con cambios de clima, tensión dramática y momentos de exposición física y emocional, en sintonía con el carácter del disco.

A nivel escenográfico, el estadio fue transformado en un espacio orgánico y perturbador: el escenario estuvo cubierto por telas que simulaban pieles, mientras que en el centro del campo se erigía el icónico corazón que ya había acompañado los shows en Luna Park y Movistar Arena. A lo largo de la noche, el corazón se encendió, se apagó y fue mutando, marcando el inicio y el final del show, en diálogo con proyecciones que también ocuparon las plateas laterales y envolvieron al público en una experiencia inmersiva.

La noche tuvo invitados clave. Lali se sumó en La carie, Juanse apareció para interpretar Enlace de Ratones Paranoicos, y no faltaron Broke Carrey en Mentiras piadosas, Juan Lopez en La novia de mi amigo, Ill Quentin en Ovario, Muerejoven en 1312 y K4 en Latas, compañeros fundamentales desde sus inicios. También el Pity Álvarez tuvo su aparición a través de un video en donde se lo vio junto a Dillom saludando al público y lamentándose por no poder estar ahí.

Sobre el tramo final, Dillom presentó su reciente single Rojo Profundo y sorprendió con el estreno en vivo de un tema inédito de su próximo disco.

Antes de terminar, se dio el gusto con un cover del clásico A mi manera interpretado de traje. El cierre llegó con Buenos tiempos: Dillom bajó hasta la valla, se acercó a la primera fila, cortó flequillos y, ya sobre el final, se bajó los pantalones para revelar un “GRACIAS” estampada en la parte trasera.

El show terminó entre fuego, aplausos y el corazón encendiéndose por última vez en el centro del estadio.