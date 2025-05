Un guerrero que une San Juan y Malvinas en bicicleta

Víctor Hugo Guerrero recorre hace más de un año las rutas del país para unir San Juan con las Islas Malvinas. En abril ingresó a Santa Cruz por la Ruta 3 y ya ha llegado a Puerto Santa Cruz, desde donde, el lunes, partirá hacia El Calafate. “Me reciben muy bien”, comentó a TiempoSur.

SANTA CRUZ (TIEMPO SUR).- Víctor Guerrero partió desde San Juan con destino a Malvinas a comienzos del 2024, con sueños a cuestas y una promesa que no se romperá, aseguró a Tiemposur, donde remarcó que “hasta Malvinas no paro”, consultado sobre cómo atraviesa el invierno en las rutas de la patagonia.

Su recorrido lo llevó por provincias, pueblos y capitales, cruzando de norte a sur el corazón de la Argentina, donde según resalta “han pasado muchas cosas que no pensaba que iban a pasar”. Si bien la travesía nace como homenaje a los combatientes de Malvinas, “los que se quedaron, los que pudieron volver, y sus familias”.

Con el correr de los meses ha tomado también otro sentido, comenta Víctor. “En este tiempo de viaje perdí un hijo, y eso también me moviliza a seguir. El viaje lo íbamos a hacer juntos pero Dios se lo llevó antes de tiempo. Ningún padre está preparado para perder un hijo, yo perdí dos. El viaje lo voy a terminar. El objetivo mío es llegar a las Islas Malvinas. Éramos muy unidos, compartimos tiempo, sueños y un plan que era viajar juntos hasta las Malvinas”.

Victor cuenta que conoce las rutas de la patagonia y los desafíos que presenta, fue durante 22 años camionero y supo recorrer nuestras localidades. “Hasta este lunes estaré en Puerto Santa Cruz descansando y de ahí salgo a Calafate, después a 28 de Noviembre y Río Turbio y Río Gallegos. No sé cuánto tiempo me llevará”.

“Me recibe muy bien la gente, me motiva cada vez más para continuar el viaje. He pasado por los centros de veterano, compartimos charlas. No se acerca mucha gente a saludar, he tenido algunas charlas en colegios pero no mucho. Si, estoy a disposición por si me invitan”, remarcó, con ganas de contar la experiencia y reivindicar la causa Malvinas.

Vale la pena mencionar que el viaje se sustenta a través del trabajo que realiza en cada ciudad. “Por todos los pueblos que pasé fue trabajando, más allá de que la gente ayuda mucho y estoy muy agradecido, trato de rebuscarse también con lo que sé hacer. hace trabajos de chapa y pintura y metalurgia”, mencionó.

Quienes deseen colaborar pueden comunicarse con Víctor al 1134889207.

https://www.tiemposur.com.ar/info-general/un-guerrero-que-une-san-juan-y-malvinas-en-bicicleta