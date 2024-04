Un grupo de mujeres ganó en Suiza un caso histórico contra el Gobierno

El Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) falló el martes un favor de un grupo de mujeres suizas que había demandado a su Gobierno por unos esfuerzos “lamentablemente inadecuados” en la lucha contra el cambio climático.

BRUSELAS (Reuters /NA).- El TEDH sentenció que el Estado había violado algunos derechos humanos al incumplir objetivos de reducción de emisiones. Para las integrantes del grupo (a las que un informe de la agencia de noticias Reuters calificó de “ancianas”), el accionar del Gobierno las dejaba en riesgo de morir durante Olas de calor.

La decisión del tribunal europeo sobre el caso, presentado por más de 2.000 mujeres, podría tener un efecto dominó en toda Europa y más allá, según la interpretación del medio con sede en Londres.

Indica el cable que el fallo sienta un precedente sobre cómo algunos tribunales abordan la creciente ola de litigios climáticos argumentados sobre la base de violaciones de derechos humanos.

La presidenta del tribunal, Siofra O Leary, sostuvo que el gobierno suizo había violado el derecho humano a la vida privada y familiar al no implementar suficientes políticas internas para abordar el cambio climático.

“Esto incluyó la falta de cuantificación, a través de un presupuesto de carbono o de otra manera, las limitaciones nacionales de emisiones de gases de efecto invernadero”, planteó O Leary en la sala del tribunal.

También señaló que el gobierno suizo no había cumplido sus objetivos anteriores de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero al no implementar medidas para garantizar que se alcanzaran los objetivos. El movimiento cívico global Avaaz opinó que el fallo del tribunal había abierto un nuevo capítulo en el litigio climático.

“El fallo suizo sienta un precedente legalmente vinculante y sirve como modelo para demandar con éxito a su propio gobierno por fallas climáticas”, señaló Ruth Delbaere, directora de campañas legales de Avaaz.



Casos similares

Sin embargo, el tribunal desestimó otros dos casos similares, el primero presentado por seis jóvenes portugueses contra 32 gobiernos europeos y otro por un ex alcalde francés contra el de su país.

“Realmente esperaba que ganáramos contra todos los países, así que obviamente estoy decepcionada de que esto no haya sucedido”, se lamentó en un comunicado Sofia Oliveira, una de las jóvenes portuguesas.

Sin embargo, ella no se desanimó porque acotó: “Pero lo más importante es que el Tribunal ha dicho en el caso de las mujeres suizas que los gobiernos deben reducir más sus emisiones para proteger los derechos humanos. ¡Así que su victoria es una victoria para nosotros también y una victoria para todos!”.

El veredicto suizo, que no puede ser apelado, podría obligar al gobierno a tomar mayores medidas para reducir las emisiones, incluida la revisión de sus objetivos de reducción de emisiones para 2030 para alinearse con el objetivo del Acuerdo de París de limitar el calentamiento a 1,5 grados Celsius.