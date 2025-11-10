Un Festival Sin Precedentes Llega a Tierra del Fuego: ¡CordeRock 2025!

La provincia se prepara para vivir uno de los eventos más importantes del año: CordeRock 2025. Este festival, que promete marcar un antes y un después en la escena cultural fueguina, reunirá bandas de rock nacional y local en un entorno único.
Organizado por Vas al Rock Productora, el CordeRock se celebrará el 6 de diciembre en la emblemática Misión Salesiana de Río Grande. Con dos escenarios equipados con tecnología de punta, el festival brindará una experiencia sonora y visual de primer nivel.
Los asistentes podrán disfrutar de un amplio patio cervecero con cervezas artesanales, una zona gastronómica con delicias locales como el tradicional cordero al asador, y un espacio de juegos para los más chicos, haciendo del evento una propuesta pensada para toda la familia.
Para quienes buscan un extra de comodidad, el festival ofrece un sector VIP. Aunque no cuenta con vista privilegiada al escenario, este espacio brindará un ambiente ideal para relajarse, con cordero libre en almuerzo o cena, sillones y sillas, y servicio de guardarropas exclusivo.
🎶 Lineup confirmado
ESCENARIO «A» – Bandas Nacionales (Gimnasio de la Misión Salesiana):
🕓 16:00 hs – The Policemen
🕕 18:00 hs – Javier Calamaro
🕗 20:00 hs – Los Tipitos
🕙 22:00 hs – Eruca Sativa
ESCENARIO EXTERNO «B» – Bandas Fueguinas:
🕑 14:00 hs – Grito Sagrado
🕒 15:00 hs – Viejo Reyes
🕠 17:30 hs – Sicarios
🕢 19:30 hs – La Juntada Rock
🕤 21:30 hs – 1038
🎟️ Entradas
Ya se pueden adquirir las entradas online en:
👉 www.vasalrockproductora.com
O en los puntos de venta físicos:
📍 Río Grande:
Peluquería El Verdadero – 9 de Julio 773
Coirón Resto Bar – San Martín 838
📍 Ushuaia:
Vinería Crystal – Maipú y Lasserre
Se anticipa una jornada cargada de buena música, sabores únicos y un ambiente inigualable. ¡El CordeRock 2025 ya está en marcha y será la fiesta del año en el Fin del Mundo! 🔥🎸