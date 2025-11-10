Un Festival Sin Precedentes Llega a Tierra del Fuego: ¡CordeRock 2025!

Organizado por Vas al Rock Productora, el CordeRock se celebrará el 6 de diciembre en la emblemática Misión Salesiana de Río Grande. Con dos escenarios equipados con tecnología de punta, el festival brindará una experiencia sonora y visual de primer nivel.

Los asistentes podrán disfrutar de un amplio patio cervecero con cervezas artesanales, una zona gastronómica con delicias locales como el tradicional cordero al asador, y un espacio de juegos para los más chicos, haciendo del evento una propuesta pensada para toda la familia.

Para quienes buscan un extra de comodidad, el festival ofrece un sector VIP. Aunque no cuenta con vista privilegiada al escenario, este espacio brindará un ambiente ideal para relajarse, con cordero libre en almuerzo o cena, sillones y sillas, y servicio de guardarropas exclusivo.