Un docente creó un Club de Lectura para fomentar la devoción a los libros

El abogado, docente universitario y creador de OPI (Oratoria para Inconformistas) Franco Pisso se lanzó a la difusión del hábito de la lectura, en contra de la devoción por las redes sociales o plataformas de internet.

BUENOS AIRES (NA).- Pisso “pateó el tablero” inicialmente incursionando en las redes para transmitir sus conocimientos, creó contenidos con recepción masiva que generaron impacto y formó a más de 20.000 estudiantes en Latinoamérica en habilidades de comunicación, persuasión y oratoria.

Así lo asegura un informe del sitio ‘dosdosuno’, según el cual el docente fue “contra la corriente para llegar a destino”.

Logrado su primer objetivo, convocó a “apagar las pantallas y retomar el hábito de lectura, generar el pensamiento crítico y sostener la atención en ideas complejas”.

“Pisso se convirtió en una figura que interpela a sus seguidores no solo desde el entretenimiento, sino desde el rigor intelectual y la responsabilidad educativa”, sigue el informe.

El docente alertó finalmente que “el sistema educativo contemporáneo viene arrastrando una carencia hace años, generando el desinterés de los estudiantes, la pérdida del hábito de lectura sostenida, la falta de pensamiento crítico y la creciente dificultad para sostener la atención en ideas complejas”.

“Hoy en día los algoritmos moldean la atención y existe una cultura que privilegia la inmediatez por encima de la profundidad de contenidos”, planteó.

Por eso creó “Entre paréntesis – Club de Lectura” y lo promocionó con un lema particular: “Un boludo arriba de un Lamborghini diciendo que lo sigas para aprender a vivir mejor, no te cambia la vida, un libro sí”, concluye el informe.

CRÉDITO IMAGEN DE PORTADA: Franco Pisso representa un tipo de liderazgo inusual en la era digital, es un educador que utiliza las redes no para amplificar la dispersión, sino para combatirla.