Sociedad

Un comedor solidario pide ayuda para poder seguir cocinando

miércoles 21 de enero de 2026
Diario El Sureño
Teresa no solo dedica su tiempo al rescate, sino que también sostiene con amor y esfuerzo un comedor comunitario que se ha convertido en un punto de contención para muchas familias. Allí, cada jornada, se cocina y se brinda una merienda a chicos y chicas que dependen de ese plato para alimentarse.

RIO GRANDE.- A pesar de las dificultades económicas y del esfuerzo constante, el trabajo solidario nunca se detuvo. Sin embargo, en las últimas horas la situación se volvió compleja: el comedor se quedó sin insumos básicos para poder continuar cocinando durante la próxima semana.

Actualmente, se necesita de manera urgente:

Zanahorias / Cebolla (muy poca) / Papa (muy poca) / Harina leudante / Huevos.

Estos alimentos son indispensables para preparar las comidas y las meriendas destinadas a los niños y familias que asisten diariamente.

Desde el comedor apelan a la solidaridad de la comunidad y remarcan que cualquier aporte, por pequeño que sea, suma y hace la diferencia.

Quienes puedan colaborar o deseen obtener más información pueden comunicarse con el Comedor Manitos con Harina, a través de su página de Facebook, Comedor Manitos Con Harina o al teléfono 2964-509580.

Una vez más, la ayuda colectiva es clave para sostener un espacio que funciona gracias al amor, el compromiso y la empatía de quienes no miran para otro lado.

