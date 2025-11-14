Policiales

Un camión colisionó la parte trasera de un colectivo

viernes 14 de noviembre de 2025
Diario El Sureño
El incidente vial ocurrió ayer en la ciudad capital de la provincia. Cinco pasajeros del colectivo tuvieron dolencias.

USHUAIA. – Este jueves se registró una colisión en la avenida Perito Moreno al 1400, que involucró a un camión Renault y un colectivo de transporte urbano de pasajeros.

El camión impactó la parte posterior del colectivo y, como consecuencia, cinco pasajeros manifestaron distintas dolencias. Todos fueron asistidos de manera preventiva en el lugar sin que se informaran lesiones de gravedad.

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *