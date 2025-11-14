Un camión colisionó la parte trasera de un colectivo

El incidente vial ocurrió ayer en la ciudad capital de la provincia. Cinco pasajeros del colectivo tuvieron dolencias.

USHUAIA. – Este jueves se registró una colisión en la avenida Perito Moreno al 1400, que involucró a un camión Renault y un colectivo de transporte urbano de pasajeros.

El camión impactó la parte posterior del colectivo y, como consecuencia, cinco pasajeros manifestaron distintas dolencias. Todos fueron asistidos de manera preventiva en el lugar sin que se informaran lesiones de gravedad.