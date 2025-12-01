Un avión de Mirgor se despistó durante una maniobra de despegue en el aeropuerto de Río Grande

A bordo iban tres ocupantes, quienes resultaron ilesos. El incidente ocurrió hoy antes del mediodía.

RÍO GRANDE. – Antes del mediodía de este lunes, un avión Basler BT-67 perteneciente a la empresa Mirgor se despistó en el aeropuerto local mientras realizaba maniobras de despegue en el marco de un vuelo de entrenamiento para pilotos.

La aeronave había llegado desde Ushuaia y se preparaba para regresar a esa ciudad cuando, por motivos que aún no trascendieron, perdió el control y terminó fuera de pista. El avión no transportaba carga y viajaban a bordo tres ocupantes, quienes no sufrieron lesiones.

El despiste provocó importantes daños materiales en la estructura del avión. Las autoridades aeroportuarias y de seguridad operacional trabajan para determinar las causas del incidente y evaluar el estado definitivo de la aeronave.