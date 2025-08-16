Un auto de carrera chocó con otro rodado

El incidente vial sucedió en la tarde noche del viernes en un sector urbano de Río Grande. Una menor de edad fue trasladado al hospital. El auto de competición fue secuestrado.

RÍO GRANDE. – Este viernes alrededor de 20:00 horas, un vehículo de competición del Gran Premio de la Hermandad tuvo una colisión con otro rodado en la esquina de las calles Sabatini e Islas Malvinas de esta ciudad.

Un auto que tenía previsto competir en el evento deportivo este fin de semana, un Volkswagen Gol que era conducido por Hernán Fernández (21) resultó muy dañado tras un choque con un Fiat Idea Adventure manejado por Ramón Riveros (40), quien iba acompañado de una menor de 14 años de edad.

Tras el siniestro vial, una ambulancia llegó al lugar y trasladó a la menor al hospital para la evaluación médica correspondiente. El personal de Tránsito Municipal realizó los test de alcoholemia a los conductores y hubo resultados negativos.

Finalmente, los inspectores de tránsito dispusieron el secuestro del vehículo de competición, por encontrarse prohibida su circulación en el ejido urbano, conforme a la normativa vigente.