Un argentino presidirá la Sociedad Americana de Microbiología

Por primera vez en sus 126 años de historia la prestigiosa Sociedad Americana de Microbiología (ASM, por sus siglas en inglés) tendrá un presidente que vive y trabaja fuera de Estados Unidos, en una gestión que será clave para profundizar la intención institucional de expandir su labor más allá de las fronteras del mundo anglosajón. Federico Sisti, investigador del CONICET en el Instituto de Biotecnología y Biología Molecular (IBBM, CONICET-UNLP), es quien ha sido designado para ocupar el importante rol a partir de julio próximo y por un período de tres años.

BUENOS AIRES.- La entidad científica fue fundada en 1899 y actualmente tiene más de 38 mil miembros dedicados a temas tan diversos como el cambio climático, la resistencia a los antimicrobianos y la microbiología industrial, básica y aplicada. “La ASM me acompaña desde que comencé mi doctorado, no solo a través de las revistas que edita, que son aquellas que leemos y que publican nuestros trabajos, sino también con cursos y congresos en los que, a pesar de la distancia y los costos, siempre me esforcé por participar”, relata Sisti, quien en 2024 se incorporó a su junta directiva.

El papel de la microbiología para comprender y abordar muchos desafíos actuales del que habla Sisti se basa en la propia esencia de la disciplina, ya que estudia a los microorganismos que sostienen, regulan y transforman los sistemas biológicos del planeta. “Su importancia se refleja en múltiples ámbitos: desde el estudio de la microbiota intestinal humana, clave para la nutrición, la inmunidad y la salud en general; hasta la fijación biológica de nitrógeno, un proceso esencial para la fertilidad de los suelos y la producción de alimentos”, argumenta el científico, y continúa: “También sustenta las fermentaciones utilizadas en alimentos y bebidas; permite identificar a los microorganismos causantes de enfermedades; aporta herramientas a la biorremediación de ambientes contaminados; y en un sentido más amplio contribuye de manera decisiva a entender cómo funcionan los procesos biológicos en general”.

La designación del cargo es por un período de tres años en el que, durante los primeros doce meses, Sisti será presidente electo, una figura similar a la de vicepresidente. La segunda parte ocupará el lugar de presidente, y en la etapa final oficiará de presidente saliente, con un rol de acompañamiento y asesoría a quien lo suceda.